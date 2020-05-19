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2020-05-19T12:04
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Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
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РИА Новости

Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью

09:55 19.05.2020 (обновлено: 12:04 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью Forbes назвал падение цен на мировом рынке нефти "набатным колоколом" для России.
По его словам, нефть — это "хребет" российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру.

"Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", — сказал Чубайс.

Глава "Роснано" напомнил, что цены на нефть даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше 40 долларов за баррель.
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8 мая, 14:28Сказано в эфире
Эксперт назвал возможную цену нефти к концу годаВ ответ на сообщения об ослаблении карантинных мер во многих странах стоимость летних фьючерсов на эталонные сорта нефти выросли в пределах 1,5-2%. Эксперт Станислав Митрахович в интервью радио Sputnik высказал мнение о дальнейших перспективах нефтяного рынка.

"Чудесно, у нас в этом году бюджет рассчитан исходя из 42,5 доллара за баррель. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики", — считает он.

По мнению Чубайса, для выхода из кризиса России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации
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Цены на нефтьРоснаноАнатолий ЧубайсЭкономика
Популярные комментарии
Первый раз с ним согласен, но российская власть не готова поменять структуру экономики, потому что продавать недра гораздо проще, чем поднимать промышленность.
19 мая, 10:05
Комарик Кровопийца
1684322536
Согласен с Чубайсом полностью и про лошадь "Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать" и про экономику! Не возможно строить экономику с учетом продаж сырья вообще! Необходимо ещё что-то производить!
19 мая, 10:01
Polikarpovich-polikarp Полли
1187210339
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