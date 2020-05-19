Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью

Эксперт назвал возможную цену нефти к концу года В ответ на сообщения об ослаблении карантинных мер во многих странах стоимость летних фьючерсов на эталонные сорта нефти выросли в пределах 1,5-2%. Эксперт Станислав Митрахович в интервью радио Sputnik высказал мнение о дальнейших перспективах нефтяного рынка.