Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью Forbes назвал падение цен на мировом рынке нефти "набатным колоколом" для России.
По его словам, нефть — это "хребет" российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру.
"Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", — сказал Чубайс.
Глава "Роснано" напомнил, что цены на нефть даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше 40 долларов за баррель.
8 мая, 14:28Сказано в эфиреЭксперт назвал возможную цену нефти к концу годаВ ответ на сообщения об ослаблении карантинных мер во многих странах стоимость летних фьючерсов на эталонные сорта нефти выросли в пределах 1,5-2%. Эксперт Станислав Митрахович в интервью радио Sputnik высказал мнение о дальнейших перспективах нефтяного рынка.
"Чудесно, у нас в этом году бюджет рассчитан исходя из 42,5 доллара за баррель. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики", — считает он.
По мнению Чубайса, для выхода из кризиса России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики.