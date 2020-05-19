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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:56
https://ria.ru/20200519/1571655058.html
В Москве еще 2583 пациента вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Москве еще 2583 пациента вылечились от коронавируса

09:50 19.05.2020 (обновлено: 09:56 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще 2583 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 30 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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