В Москве еще 2583 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще 2583 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 30 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.