Пандемия может задержать ввод ветропарков в Калмыкии

Проектная компания фонда ООО "Четвертый ветропарк ФРВ" направила уведомление о форс-мажоре регулятору энергорынка - НП "Совет рынка". Это связано с возможной просрочкой реализации проектов ВЭС в Калмыкии из-за ограничительных мер, связанных коронавирусом, пояснили в фонде. Однако там надеются, что ситуация улучшится, и генерация будет ведена в срок.

Там пояснили, что эти обстоятельства привели к замедлению или вынужденной остановке функционирования различных производственных объектов, транспортных предприятий и портов, которые задействованы в реализации проектов. Также ограничения коснулись работы государственных органов власти и возможности перемещения персонала.

"В сложившейся ситуации, принимая все меры предосторожности, направленные на защиту здоровья собственных сотрудников и персонала подрядных организаций, компания делает все от нее зависящее, чтобы не допустить переноса сроков завершения проектов в Республике Калмыкия, однако развитие ситуации зависит от того, насколько долго продлятся ограничительные меры. Мы надеемся, что ситуация улучшится, и мы сможем ввести объекты в эксплуатацию, как и предполагалось, до конца 2020 года", - отметили в фонде.