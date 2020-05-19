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2020-05-19T09:50
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Пандемия может задержать ввод ветропарков в Калмыкии
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РИА Новости

Пандемия может задержать ввод ветропарков в Калмыкии

09:50 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство ветропарка
Строительство ветропарка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство ветропарка. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Фонд развития ветроэнергетики" (создан на паритетной основе "Роснано" и "Фортумом") уведомил о форс-мажоре по проектам ветроэлектростанций (ВЭС) в Калмыкии в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде.
Проектная компания фонда ООО "Четвертый ветропарк ФРВ" направила уведомление о форс-мажоре регулятору энергорынка - НП "Совет рынка". Это связано с возможной просрочкой реализации проектов ВЭС в Калмыкии из-за ограничительных мер, связанных коронавирусом, пояснили в фонде. Однако там надеются, что ситуация улучшится, и генерация будет ведена в срок.
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"Это технический шаг, который информирует о возможной просрочке по срокам реализации проектов строительства Целинской ВЭС и Салынской ВЭС в Республике Калмыкия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К таковым относится глобальная пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней меры, принятые органами исполнительной власти Российской Федерации и за рубежом", - рассказали в фонде.
Там пояснили, что эти обстоятельства привели к замедлению или вынужденной остановке функционирования различных производственных объектов, транспортных предприятий и портов, которые задействованы в реализации проектов. Также ограничения коснулись работы государственных органов власти и возможности перемещения персонала.
"В сложившейся ситуации, принимая все меры предосторожности, направленные на защиту здоровья собственных сотрудников и персонала подрядных организаций, компания делает все от нее зависящее, чтобы не допустить переноса сроков завершения проектов в Республике Калмыкия, однако развитие ситуации зависит от того, насколько долго продлятся ограничительные меры. Мы надеемся, что ситуация улучшится, и мы сможем ввести объекты в эксплуатацию, как и предполагалось, до конца 2020 года", - отметили в фонде.
Эти ВИЭ-проекты реализуются в рамках программы поддержки зеленой энергетики, которая предлагает окупаемость за счет повышенных платежей с энергорынка. Но за срыв сроков ввода начисляются штрафы. Ранее Минэнерго предлагало освободить генерирующие компании от штрафов за непоставку мощности, если сроки сдвигаются из-за невозможности поставить необходимое оборудование.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоснаноФортумРеспублика КалмыкияЭкономика
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