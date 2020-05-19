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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:50
https://ria.ru/20200519/1571654963.html
В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом

09:49 19.05.2020 (обновлено: 09:50 19.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Германии превысило 8 тысяч, заразились более 175 тысяч человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По его данным, за последние сутки в ФРГ скончались 72 пациента с коронавирусом, таким образом, число летальных исходов в стране достигло 8007.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии в Германии составляет 175 210, за последние 24 часа зафиксировали 513 новых заражений. По информации института, более 155 тысяч заразившихся в ФРГ выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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