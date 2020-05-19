Пленум Верховного суда впервые пройдет дистанционно

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Судьи Верховного суда РФ впервые соберутся на пленум дистанционно из-за ограничительных мер по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня, 19 мая 2020 года, в 10 часов по московскому времени в Верховном суде Российской Федерации посредством веб-конференции состоится заседание пленума Верховного суда", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что пленум рассмотрит проект постановления "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции".
Пленум - собрание всех судей ВС РФ, он анализирует судебную практику и дает судам указания для единообразного применения законов.
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