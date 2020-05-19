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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-05-19T11:00
https://ria.ru/20200519/1571654296.html
"Проигрыш – это нормально". Учим детей принимать неудачи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654237_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_a0afe004e7baabec5ffddf893d89d267.jpg
РИА Новости

"Проигрыш – это нормально". Учим детей принимать неудачи

11:00 19.05.2020
3167
Это надолго
«Проигрыш – это нормально». Учим детей принимать неудачи
Вчера, 11:00
Как взрослым реагировать на детский проигрыш? Почему нельзя поддаваться или менять правила игры? Что сказать и как поддержать, если ребёнок не победил в важном конкурсе или соревновании? Но самое главное: как перестать оценивать своих детей и требовать от них быть "успешными", желая во что бы то ни стало вырастить "победителей"?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как научить детей принимать поражения и неудачи в играх, конкурсах, олимпиадах и на экзаменах.
Большинство детских игр моделирует взрослую жизнь, и неудачи — её неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве. Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой, и приходят к тому, что родители почти всё время оценивают своих детей.
Как научить ребенка (и научиться самому) принимать и конвертировать в полезный опыт неприятные и неполезные чувства, читайте здесь.
2:10 Почему дети закатывают истерики, когда проигрывают
4:45 Почему не стоит говорить "Молодец" или "Эх ты!.." (а, похоже, что так делают почти все)
7:20 От каких особенностей психики ребёнка зависит его реакция на проигрыш
10:00 “Проиграл в Уно, но будто проиграл жизнь”: зачем объяснять ребёнку, что с ним происходит в этот момент
11:20 Что можно предлагать при проигрыше
16:30 “Это детское горе”: как они переживают свою потерю в моменте
18:45 Ситуация: если ребёнок проиграл в конкурсе и отказывается возвращаться в секцию
21:00 Как объяснить детям, что такое борьба и состязание, и почему некоторые из них совсем не конкурентны
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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