«Проигрыш – это нормально». Учим детей принимать неудачи

Как взрослым реагировать на детский проигрыш? Почему нельзя поддаваться или менять правила игры? Что сказать и как поддержать, если ребёнок не победил в важном конкурсе или соревновании? Но самое главное: как перестать оценивать своих детей и требовать от них быть "успешными", желая во что бы то ни стало вырастить "победителей"?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, как научить детей принимать поражения и неудачи в играх, конкурсах, олимпиадах и на экзаменах.

Большинство детских игр моделирует взрослую жизнь, и неудачи — её неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве. Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой, и приходят к тому, что родители почти всё время оценивают своих детей.

Как научить ребенка (и научиться самому) принимать и конвертировать в полезный опыт неприятные и неполезные чувства, читайте здесь

2:10 Почему дети закатывают истерики, когда проигрывают

4:45 Почему не стоит говорить "Молодец" или "Эх ты!.." (а, похоже, что так делают почти все)

7:20 От каких особенностей психики ребёнка зависит его реакция на проигрыш

10:00 “Проиграл в Уно, но будто проиграл жизнь”: зачем объяснять ребёнку, что с ним происходит в этот момент

11:20 Что можно предлагать при проигрыше

16:30 “Это детское горе”: как они переживают свою потерю в моменте

18:45 Ситуация: если ребёнок проиграл в конкурсе и отказывается возвращаться в секцию

21:00 Как объяснить детям, что такое борьба и состязание, и почему некоторые из них совсем не конкурентны

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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