Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков объяснил, почему уведомления об оплате штрафа были отправлены профессору РУДН Ирине Карабулатовой повторно, он подчеркнул, что штрафы аннулированы.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. Как пояснила профессор, ей диагностировали ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил РИА Новости, что в ведомстве аннулировали штрафы.

Позже Карабулатова на своей странице в Facebook сообщила, что получила повторное уведомление о необходимости оплатить штраф за нарушение самоизоляции.

"У неё было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они ещё два дня назад, то эти информационные сообщения только вчера до неё дошли", - пояснил Данчиков.