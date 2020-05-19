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2020-05-19T09:39
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Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН
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РИА Новости

Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН

09:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо ГУМа в Москве
Девушка проходит мимо ГУМа в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков объяснил, почему уведомления об оплате штрафа были отправлены профессору РУДН Ирине Карабулатовой повторно, он подчеркнул, что штрафы аннулированы.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. Как пояснила профессор, ей диагностировали ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.
Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил РИА Новости, что в ведомстве аннулировали штрафы.
Позже Карабулатова на своей странице в Facebook сообщила, что получила повторное уведомление о необходимости оплатить штраф за нарушение самоизоляции.
"У неё было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они ещё два дня назад, то эти информационные сообщения только вчера до неё дошли", - пояснил Данчиков.
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