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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:43
https://ria.ru/20200519/1571654034.html
В России провели более 7,3 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В России провели более 7,3 миллиона тестов на коронавирус

09:38 19.05.2020 (обновлено: 09:43 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 7,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 267 663 человека, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 18.05.2020 проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 267663 человека, уточняется в материале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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