В России провели более 7,3 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 7,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 267 663 человека, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 18.05.2020 проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 267663 человека, уточняется в материале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.