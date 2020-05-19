Минвостокразвития подготовило законопроект о старательской деятельности

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Минвостокразвития России подготовило законопроект "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предложило его на публичное обсуждение, которое продлится до 15 июня, следует из информации с Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Проектом федерального закона предлагается урегулировать деятельность граждан России по добыче драгоценных металлов на непромышленных месторождениях на территории Дальнего Востока и сухопутных территориях Арктической зоны РФ (конкретные территории определяются правительством).

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом вводится понятие "старательской деятельности", под которым понимается поиск и извлечение драгоценных металлов – золота, серебра, платины и металлов платиновой группы – на старательских участках непромышленным способом гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

Законопроект предусматривает возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков через информационную систему по заявлению в уполномоченный орган. Предполагается, что старатели будут работать по договору безвозмездного пользования участком без каких-либо дополнительных разрешений (лицензий).

Договор безвозмездного пользования старательским участком заключается до трех лет, и теряет свою силу либо по истечении срока, либо досрочно, в том числе в случае, если на участке было добыто 30 кг драгоценных металлов. Добыча должна вестись на глубине не более 5 м, без взрывных работ, с оборудования мощностью не более 5 киловатт и транспортом максимальной массой не выше 3,5 тонны.