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2020-05-19T10:03
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Минвостокразвития подготовило законопроект о старательской деятельности
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РИА Новости

Минвостокразвития подготовило законопроект о старательской деятельности

10:03 19.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Добыча золота. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Минвостокразвития России подготовило законопроект "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предложило его на публичное обсуждение, которое продлится до 15 июня, следует из информации с Федерального портала проектов нормативных правовых актов.
Проектом федерального закона предлагается урегулировать деятельность граждан России по добыче драгоценных металлов на непромышленных месторождениях на территории Дальнего Востока и сухопутных территориях Арктической зоны РФ (конкретные территории определяются правительством).
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом вводится понятие "старательской деятельности", под которым понимается поиск и извлечение драгоценных металлов – золота, серебра, платины и металлов платиновой группы – на старательских участках непромышленным способом гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
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Законопроект предусматривает возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков через информационную систему по заявлению в уполномоченный орган. Предполагается, что старатели будут работать по договору безвозмездного пользования участком без каких-либо дополнительных разрешений (лицензий).
Договор безвозмездного пользования старательским участком заключается до трех лет, и теряет свою силу либо по истечении срока, либо досрочно, в том числе в случае, если на участке было добыто 30 кг драгоценных металлов. Добыча должна вестись на глубине не более 5 м, без взрывных работ, с оборудования мощностью не более 5 киловатт и транспортом максимальной массой не выше 3,5 тонны.
По экспертным оценкам, приведенным в пояснительной записке, нелегальная добыча золота только в Магаданской области может достигать 25% легальной добычи драгоценного металла (в 2019 году - 46,4 тонны золота) нелегальными старателями-одиночками. При этом в России по самым скромным оценкам насчитывается около 10 тысяч непромышленных россыпей с запасами от 1 кг до 20-30 кг драгметалла, эксплуатация которых традиционными промышленными способами, при современной конъюнктуре рынка, экономически не эффективна.
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Дальний ВостокМагаданская областьЭкономика
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