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2020-05-19T09:36
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Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу
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РИА Новости

Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу

09:36 19.05.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Медик. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Количество жителей Алтайского края, у которых выявлен коронавирус, перешагнуло рубеж в 1 тысячу человек, а общее число выздоровевших впервые превысило половину от заболевших, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле – 18 человек, Бийске – 14, Залесовском районе – 4, Волчихинском районе – 2, Белокурихе, Горняке, Бийском, Завьяловском, Ключевском, Павловском районах – по одному", - говорится в сообщении.
Лабораторные мыши
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Для создания вакцины от коронавируса используют мышь. И не однуГуманизированные мыши помогут создать вакцину от нового типа коронавируса. Они будут болеть, как люди, и на них можно будет испытывать новые препараты. Возможно, таких мышей потребуется тысяча.
Всего в статистике по региону стало 1014 человек, в том числе 129 детей. Выписаны 522 человека, за прошедшие сутки – 51.
"В настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести", - сообщает штаб.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 57 324 человека. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 4724 человека (в том числе четыре иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 15 407 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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