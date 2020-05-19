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2020-05-19T09:35
https://ria.ru/20200519/1571653860.html
ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы на 164 миллиарда рублей
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РИА Новости

ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы на 164 миллиарда рублей

09:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Девушка проходит мимо отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка проходит мимо отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы более, чем на 160 миллиардов рублей, всего принято заявок почти на 190 миллиардов, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
"Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тысяч заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 миллиардов рублей", - рассказал он.
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"Сегодня их получили уже 195 тысяч клиентов более чем на 164 миллиарда рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 миллиона клиентов", – добавил Печатников.
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