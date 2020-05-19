ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы на 164 миллиарда рублей

"Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тысяч заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 миллиардов рублей", - рассказал он.

"Сегодня их получили уже 195 тысяч клиентов более чем на 164 миллиарда рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 миллиона клиентов", – добавил Печатников.