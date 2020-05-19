ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы на 164 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВТБ предоставил россиянам кредитные каникулы более, чем на 160 миллиардов рублей, всего принято заявок почти на 190 миллиардов, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
"Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тысяч заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 миллиардов рублей", - рассказал он.
"Сегодня их получили уже 195 тысяч клиентов более чем на 164 миллиарда рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 миллиона клиентов", – добавил Печатников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.