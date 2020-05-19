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2020-05-19T15:16
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В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
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РИА Новости

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

09:33 19.05.2020 (обновлено: 15:16 19.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
Четырехлетнего мальчика в последний раз видели вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. На место происшествия выехали следователи-криминалисты регионального управления СК России. Ребенка ищут сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками, и волонтеры.

"Поиски мальчика продолжались всю ночь. Осматриваются и заброшенные здания, и лесной массив. В той местности нет больших водоемов, но много болот, которые представляют большую опасность для ребенка. В поисках задействованы квадрокоптеры, чтобы изучать местность с высоты, и квадроциклы", — рассказали агентству в поисковом отряде.

По словам собеседницы агентства, на помощь кировским волонтерам пришли коллеги из Костромы и Казани, едут волонтеры из Перми. На месте работают поисковики из Чувашии и Марий Эл. Решается вопрос о приезде на место поисков отряда "Лиза Алерт" из Москвы — "самого укомплектованного необходимым оборудованием".
"Днем в Кировской области тепло, но по ночам около нуля. А ребенок уже две ночи один… Основные опасности — переохлаждение и обезвоживание, и здесь время работает против нас. Делаем все возможное", — подчеркнули в поисковом отряде.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
30 августа 2018, 12:00
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МоскваКировская областьКостромаПроисшествия
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