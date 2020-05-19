В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

"Поиски мальчика продолжались всю ночь. Осматриваются и заброшенные здания, и лесной массив. В той местности нет больших водоемов, но много болот, которые представляют большую опасность для ребенка. В поисках задействованы квадрокоптеры, чтобы изучать местность с высоты, и квадроциклы", — рассказали агентству в поисковом отряде.

"Днем в Кировской области тепло, но по ночам около нуля. А ребенок уже две ночи один… Основные опасности — переохлаждение и обезвоживание, и здесь время работает против нас. Делаем все возможное", — подчеркнули в поисковом отряде.