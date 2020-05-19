В Якутии ищут мужчину, пропавшего при переправе через реку на лодке

ЯКУТСК, 19 мая – РИА Новости. Спасатели в Якутии продолжают поиски мужчины, пропавшего после того, как опрокинулась лодка с тремя охотниками во время переправы на реке Тимптон, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
Как отметили в Службе спасения, резиновая лодка, с грузоподъемностью до 200 килограмм, перевернулась во время переправы через реку Тимптон на территории Нерюнгринского района. Одному из охотников удалось самостоятельно выбрать из воды. Тело второго обнаружено в 1,2 тысячи метров вниз по течению реки.
"Продолжаются поиски по берегам и водах реки Тимптон мужчины, пропавшего 17 мая после попытки переправы на резиновой лодке. Течение, мутная вода, половодье осложняют поиски", - приводятся слова начальника оперативной спасательной группы Анатолия Гежа.
На сайте госкомобеспечения отмечается, что заявление поступило от супруги пропавшего. "Со слов очевидца, трое охотников, навесив на шею и тело патронташи, оружие, и, не надев спасательные жилеты, на резиновой лодке грузоподъемностью до 200 килограммов с нестандартными веслами решили переправиться через реку Тимптон. Река славится своим неукротимым нравом, тем более в период половодья", - добавили в ведомстве.
В период паводка на реках Якутии поиски осложняются мощным течением, мутной водой и полноводностью.
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