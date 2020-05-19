В Якутии ищут мужчину, пропавшего при переправе через реку на лодке

На сайте госкомобеспечения отмечается, что заявление поступило от супруги пропавшего. "Со слов очевидца, трое охотников, навесив на шею и тело патронташи, оружие, и, не надев спасательные жилеты, на резиновой лодке грузоподъемностью до 200 килограммов с нестандартными веслами решили переправиться через реку Тимптон. Река славится своим неукротимым нравом, тем более в период половодья", - добавили в ведомстве.