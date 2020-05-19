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2020-05-19T09:32
https://ria.ru/20200519/1571653601.html
ВТБ прогнозирует в 2020 году прирост средств населения в банках на 4,7%
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РИА Новости

ВТБ прогнозирует в 2020 году прирост средств населения в банках на 4,7%

09:32 19.05.2020
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© ВТБ24Анатолий Печатников
Анатолий Печатников
© ВТБ24
Анатолий Печатников. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВТБ прогнозирует, что прирост средств населения в банках в целом по рынку в России составит 4,7%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
"По средствам населения мы видим прирост по рынку в этом году на 4,7%, это включает рубли и валютные средства. И основной прирост будет в средствах до востребования – около 13% по рынку", - поделился он прогнозами банка.
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"По кредитованию населения мы, к сожалению, прогнозируем сокращение рынка на 1,4%. Если говорить о ВТБ и наших планах, то мы всегда стремимся опережать рынок, так планируем работать и в этом году. Более точные планы сейчас преждевременно формулировать. При этом в ипотеке мы видим рост примерно 7,2% по рынку в этом году, в сегменте необеспеченного кредитования, включая авто и карты – сокращение порядка 7,7%", - добавил он.
При этом, по его словам, банк больше внимания будет уделять ипотечному кредитованию, в меньшей степени – всему беззалоговому. "Но вместе с тем, у нас задача есть – всегда расти выше рынка, причем не в целом, а отдельно по всем сегментам", - отметил Печатников.
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