ВТБ прогнозирует в 2020 году прирост средств населения в банках на 4,7%

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВТБ прогнозирует, что прирост средств населения в банках в целом по рынку в России составит 4,7%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

"По средствам населения мы видим прирост по рынку в этом году на 4,7%, это включает рубли и валютные средства. И основной прирост будет в средствах до востребования – около 13% по рынку", - поделился он прогнозами банка.

"По кредитованию населения мы, к сожалению, прогнозируем сокращение рынка на 1,4%. Если говорить о ВТБ и наших планах, то мы всегда стремимся опережать рынок, так планируем работать и в этом году. Более точные планы сейчас преждевременно формулировать. При этом в ипотеке мы видим рост примерно 7,2% по рынку в этом году, в сегменте необеспеченного кредитования, включая авто и карты – сокращение порядка 7,7%", - добавил он.