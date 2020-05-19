Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

"Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. В отношении наших клиентов уменьшения доходов пока не произошло, снижение кредитной нагрузки достигается государственными и банковскими каникулами, совокупного роста остатков на вкладах и счетах мы также не фиксируем. При этом резко сократились расходы, причем практически во всех сегментах", - рассказал Печатников.

По его словам, привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок. "Это стало заметно уже в мае: после отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах", – указал зампред.

Согласно презентации банка, транзакции по картам в апреле сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 42% – с нынешним мартом. Сильнее всего пострадал торговый эквайринг (покупки в офлайн-магазинах) – на 35% и 51% соответственно. Онлайн-заказы показали снижение на 30% относительно прошлого апреля, хотя их доля в общем объеме транзакций выросла на 11 п.п. - до 34%.

Одной из немногих сфер, где обороты выросли относительно прошлого апреля, стал продуктовый ритейл (рост на 23% ). В торговом эквайринге его доля в портфеле увеличилась до 53%, то есть каждая вторая покупка россиян в офлайн-магазинах пришлась именно на продукты. Лучшую динамику показали алкомаркеты, в которых оборот вырос на 138%. Кратно возросла доля заказов продуктов из магазинов и ресторанов через интернет, хотя снижения общего оборота ресторанам прогнозируемо не удалось избежать: в апреле он сократился более чем вдвое, указывается в материалах банка.