FT: США не поддержат предоставление вакцины против COVID-19 без патента

По заявлениям послов африканских государств в Женеве, американские дипломаты пытались убедить их поддержать смягчение формулировок в новой резолюции. Однако представители стран, опасающихся, что более богатые государства помешают им получить средства против коронавируса, отказались. Голосование и обсуждение резолюции должно завершиться во вторник.