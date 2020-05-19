FT: США не поддержат предоставление вакцины против COVID-19 без патента

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США планируют отказаться от поддержки резолюции Всемирной организации здравоохранения о предоставлении вакцины от коронавируса бедным странам без приобретения ими патента, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По заявлениям послов африканских государств в Женеве, американские дипломаты пытались убедить их поддержать смягчение формулировок в новой резолюции. Однако представители стран, опасающихся, что более богатые государства помешают им получить средства против коронавируса, отказались. Голосование и обсуждение резолюции должно завершиться во вторник.
"США провели некоторую работу в целях размытия формулировок в отношении ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) и патентов", - рассказал FT посол одной из западноафриканских стран в Женеве.
Отмечается, что США и, возможно, другие государства с сильным фармацевтическим сектором, такие как Великобритания, Швейцария и Япония, старались убрать из резолюции формулировки о декларации по соглашению ТРИПС, согласно которой правительства могут отменить правила, касающиеся интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайной ситуации. В случае сохранения этих формулировок бедные страны смогут убедить компании, производящие препараты и вакцины против коронавируса, передать права интеллектуальной собственности для более дешевого производства в самих странах местными специалистами без соответствующего патента.
Ожидается, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов, резолюция ВОЗ все равно будет принята.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
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