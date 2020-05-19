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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:26
https://ria.ru/20200519/1571653312.html
FT: США не поддержат предоставление вакцины против COVID-19 без патента
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_b85a419bfffb2ffbf878d2fe6df1fbc0.jpg
РИА Новости

FT: США не поддержат предоставление вакцины против COVID-19 без патента

09:26 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США планируют отказаться от поддержки резолюции Всемирной организации здравоохранения о предоставлении вакцины от коронавируса бедным странам без приобретения ими патента, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По заявлениям послов африканских государств в Женеве, американские дипломаты пытались убедить их поддержать смягчение формулировок в новой резолюции. Однако представители стран, опасающихся, что более богатые государства помешают им получить средства против коронавируса, отказались. Голосование и обсуждение резолюции должно завершиться во вторник.
"США провели некоторую работу в целях размытия формулировок в отношении ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) и патентов", - рассказал FT посол одной из западноафриканских стран в Женеве.
Отмечается, что США и, возможно, другие государства с сильным фармацевтическим сектором, такие как Великобритания, Швейцария и Япония, старались убрать из резолюции формулировки о декларации по соглашению ТРИПС, согласно которой правительства могут отменить правила, касающиеся интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайной ситуации. В случае сохранения этих формулировок бедные страны смогут убедить компании, производящие препараты и вакцины против коронавируса, передать права интеллектуальной собственности для более дешевого производства в самих странах местными специалистами без соответствующего патента.
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Ожидается, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов, резолюция ВОЗ все равно будет принята.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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