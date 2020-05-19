Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийский шеф-повар и автор канала Австралийский шеф-повар и автор канала NickosKitchen на YouTube с миллионом подписчиков Роб Никсон поделился рецептом приготовления "классического" картофеля фри.

Никсон опубликовал в TikTok видео, где показал, как приготовить это блюдо в домашних условиях. Помимо картофеля, он использовал воду, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

За образец кулинар взял картошку, которую подают в сетевых ресторанах быстрого питания. Для начала повар порекомендовал нарезать картофель тонкими дольками и замочить в холодной воде на десять минут. Таким образом из продукта удаляется лишний крахмал.

После этого нарезанную картошку следует переложить в горячую воду со столовой ложкой кукурузного сиропа. Эта смесь придаст блюду легкую сладость. В ней картофель рекомендуется продержать также около десяти минут.

По словам кулинара, секрет идеального картофеля состоит в том, что дольки нужно обжаривать дважды в течение двух минут. Для жарки Никсон использовал масло канолы. Он пояснил, что вторая прожарка дает картофелю фри уникальный вкус и обеспечивает золотистую корочку.