Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T15:41
https://ria.ru/20200519/1571653193.html
Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри
https://cdn24.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_0:343:6582:4045_1036x0_80_0_0_95ee3e28236bfda50cc8b4650cbedb6a.jpg
РИА Новости

Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

09:23 19.05.2020 (обновлено: 15:41 19.05.2020)
8244
Картофель фри
Картофель фри
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийский шеф-повар и автор канала NickosKitchen на YouTube с миллионом подписчиков Роб Никсон поделился рецептом приготовления "классического" картофеля фри.
Никсон опубликовал в TikTok видео, где показал, как приготовить это блюдо в домашних условиях. Помимо картофеля, он использовал воду, кукурузный сироп, масло канолы и соль.
Гамбургер
10 февраля, 15:20ЗОЖ
Диетолог объяснила, как фастфуд влияет на организм
За образец кулинар взял картошку, которую подают в сетевых ресторанах быстрого питания. Для начала повар порекомендовал нарезать картофель тонкими дольками и замочить в холодной воде на десять минут. Таким образом из продукта удаляется лишний крахмал.
После этого нарезанную картошку следует переложить в горячую воду со столовой ложкой кукурузного сиропа. Эта смесь придаст блюду легкую сладость. В ней картофель рекомендуется продержать также около десяти минут.
По словам кулинара, секрет идеального картофеля состоит в том, что дольки нужно обжаривать дважды в течение двух минут. Для жарки Никсон использовал масло канолы. Он пояснил, что вторая прожарка дает картофелю фри уникальный вкус и обеспечивает золотистую корочку.
Последний шаг — посыпать обжаренную картошку щепоткой соли.
Жареный картофель
30 августа 2019, 08:32
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
371113212
Обсудить 7
АвстралияКулинарияВ мире
Рекомендуем
Девушка во время завтрака
Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Девушка проходит мимо ГУМа в Москве
Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния