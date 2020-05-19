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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:21
https://ria.ru/20200519/1571653127.html
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

09:21 19.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 19 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464. Три человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять человек находятся в Черепановской ЦРБ, четверо – в Сузунской, двое – в Коченевскую, четыре пациента – в Карасукской ЦРБ и один пациент - в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено более 78 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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