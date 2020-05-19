В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 19 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464. Три человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять человек находятся в Черепановской ЦРБ, четверо – в Сузунской, двое – в Коченевскую, четыре пациента – в Карасукской ЦРБ и один пациент - в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено более 78 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.
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