В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 19 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года", - говорится в сообщении.