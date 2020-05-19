NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
В статье под названием "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей" говорилось со ссылкой на портал открытых данных московского правительства, что в апреле смертность в столице превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
По словам Хрипуна, Nеw York Times не учел позицию правительства Москвы. Он отметил, что столичные власти в начале мая действительно опубликовали статистику смертности за апрель, а СМИ предположили, что ее рост связан именно с COVID-19. "Но одни только цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются", — написал Хрипун.
"В апреле 2020 года в городе было зарегистрировано 11 846 смертей. Хотя это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 года, если сравнивать с данными за тот же месяц в 2018 году, рост составил лишь 985. Наши исследования показали, что 639 смертей в апреле 2020 года связаны с COVID-19", — говорится в письме.
Хрипун отметил, что в каждом случае проводилось вскрытие, поэтому московские власти уверены в точности этих данных.
"Увеличение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых возникают осложнения фоновых заболеваний", — написал Хрипун.
Он напомнил, что другие страны показывают аналогичную статистику — число смертей от коронавируса меньше, чем общее повышение смертности. "Но даже если бы все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были связаны с коронавирусом, показатель смертности в Москве от COVID-19 был бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне", — добавил глава департамента.
При этом он подчеркнул, что Москва готова обсуждать свой опыт как с российскими, так и с иностранными экспертами.
В последнее время в некоторых западных изданиях, в том числе в New York Times и Financial Times, появились тенденциозные статьи о ситуации с COVID-19 в России. На них обратили внимание в Госдуме: глава думской комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление публикаций, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. Комиссия также попросила МИД принять меры к New York Times и Financial Times. По словам официального представителя министерства, дипломаты через посольства в США и Великобритании направили в редакции письма с требованием опровержения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.