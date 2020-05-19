NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19

"В апреле 2020 года в городе было зарегистрировано 11 846 смертей. Хотя это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 года, если сравнивать с данными за тот же месяц в 2018 году, рост составил лишь 985. Наши исследования показали, что 639 смертей в апреле 2020 года связаны с COVID-19", — говорится в письме.