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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:46
https://ria.ru/20200519/1571653049.html
На Украине выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_e205b16793eef137d3e433115018914e.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом

09:19 19.05.2020 (обновлено: 09:46 19.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 260, до 18876, еще 13 человек скончались, всего жертв 548, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 лиц. За прошедшие сутки зафиксированы 13 летальных случаев, при этом выздоровели 356 лиц", - заявил Степанов на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
По его словам, это второй раз за период пандемии, когда число выздоровевших превысило число заболевших. В целом с начала пандемии коронавируса заболели 18876 человек, из них 1348 ребенка и 3969 медиков. Выздоровели за все время 5632 человек, умерли 548.
По данным министра, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксированы в Киеве – 38, во Львовской области – 32, Черновицкой – 29 и Харьковской – 27.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
18 мая, 13:43
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛьвовская областьХарьковская областьЧерновицкая областьКиевКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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