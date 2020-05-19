На Украине выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом

По его словам, это второй раз за период пандемии, когда число выздоровевших превысило число заболевших. В целом с начала пандемии коронавируса заболели 18876 человек, из них 1348 ребенка и 3969 медиков. Выздоровели за все время 5632 человек, умерли 548.