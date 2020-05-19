Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое судей и два сотрудника Мосгорсуда заболели коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Случаи заражения выявлены у двух судей и двух сотрудников аппарата. Они не в больнице, а лечатся дома и находятся на самоизоляции", - сказала она.
Солопова отметила, что все случаи выявили во время майских праздников.
"В здании суда регулярно проводят дезинфекцию", - добавила пресс-секретарь.
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