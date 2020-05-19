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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:17
https://ria.ru/20200519/1571652983.html
Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:211:2683:1720_1036x0_80_0_0_3fb2ce82881c168ef0d0eae9427a1dd6.jpg
РИА Новости

Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом

09:17 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое судей и два сотрудника Мосгорсуда заболели коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Случаи заражения выявлены у двух судей и двух сотрудников аппарата. Они не в больнице, а лечатся дома и находятся на самоизоляции", - сказала она.
Солопова отметила, что все случаи выявили во время майских праздников.
"В здании суда регулярно проводят дезинфекцию", - добавила пресс-секретарь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяна СолоповаМосковский городской судМосква
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