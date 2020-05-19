Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр Охинского района (самого северного муниципального образования на Сахалине) Сергей Гусев заявил РИА Новости, что его оштрафовали за нарушение правил охоты на уток.
"На охоту я вышел с другом во время своего отпуска. Семнадцатого мая в районе залива Байкал в общедоступных охотничьих угодьях нас остановили инспекторы лесничества. Они проверили у нас разрешение на добычу пернатых и посчитали улов. У нас за три дня оказалось 19 селезней (при норме пять особей в день на человека). Это количество указано и в протоколе. Перестрел составил четыре штуки", — объяснил чиновник.
По словам Гусева, утки сверх нормы были подранками, которых оставили другие охотники, а он просто подобрал их.
"Но штраф я оплачу, поскольку протокол об административном правонарушении составлен и предписание необходимо выполнять", — добавил глава района.