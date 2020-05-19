Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство

"На охоту я вышел с другом во время своего отпуска. Семнадцатого мая в районе залива Байкал в общедоступных охотничьих угодьях нас остановили инспекторы лесничества. Они проверили у нас разрешение на добычу пернатых и посчитали улов. У нас за три дня оказалось 19 селезней (при норме пять особей в день на человека). Это количество указано и в протоколе. Перестрел составил четыре штуки", — объяснил чиновник.