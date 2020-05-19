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2020-05-19T11:24
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Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство
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РИА Новости

Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство

09:08 19.05.2020 (обновлено: 11:24 19.05.2020)
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© Фото : администрация городского округа ОхинскийГлава муниципального образования "Городской округ Охинский" Сергей Гусев
Глава муниципального образования Городской округ Охинский Сергей Гусев
© Фото : администрация городского округа Охинский
Глава муниципального образования "Городской округ Охинский" Сергей Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр Охинского района (самого северного муниципального образования на Сахалине) Сергей Гусев заявил РИА Новости, что его оштрафовали за нарушение правил охоты на уток.
"На охоту я вышел с другом во время своего отпуска. Семнадцатого мая в районе залива Байкал в общедоступных охотничьих угодьях нас остановили инспекторы лесничества. Они проверили у нас разрешение на добычу пернатых и посчитали улов. У нас за три дня оказалось 19 селезней (при норме пять особей в день на человека). Это количество указано и в протоколе. Перестрел составил четыре штуки", — объяснил чиновник.
По словам Гусева, утки сверх нормы были подранками, которых оставили другие охотники, а он просто подобрал их.
"Но штраф я оплачу, поскольку протокол об административном правонарушении составлен и предписание необходимо выполнять", — добавил глава района.
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