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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:07
https://ria.ru/20200519/1571652604.html
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570510450_0:0:650:367_1036x0_80_0_0_e3addbc11d9c504e2aec8f759586e6a2.jpg
РИА Новости

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

09:07 19.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время посещения роддома №4 в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков во время посещения роддома №4 в Омске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков во время посещения роддома №4 в Омске. Архивное фото
ОМСК, 19 мая – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области прогнозируется к концу мая, выход на плато может произойти в начале июня, заявил губернатор региона Александр Бурков.
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
По данным оперштаба на 18 мая, в Омской области зарегистрированы 599 случаев COVID-19, выздоровели 105 человек, умерли после заражения коронавирусом 16 человек. От COVID-19 сейчас лечатся 478 человек, из них в тяжелом состоянии 17 человек: пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БурковОмская область
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