Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

ОМСК, 19 мая – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области прогнозируется к концу мая, выход на плато может произойти в начале июня, заявил губернатор региона Александр Бурков.
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
По данным оперштаба на 18 мая, в Омской области зарегистрированы 599 случаев COVID-19, выздоровели 105 человек, умерли после заражения коронавирусом 16 человек. От COVID-19 сейчас лечатся 478 человек, из них в тяжелом состоянии 17 человек: пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.