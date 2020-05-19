В Красноярский край прибыли 158 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Почти 160 жителей Красноярского края, работавших вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, вернулись домой и доставлены в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее на Чаяндинском месторождении, где на начало мая трудились более 10 тысяч работников, была зафиксирована вспышка коронавируса. В настоящее время производится вывоз вахтовиков с месторождения в свои регионы.
По данным главка, 158 вахтовиков прибыли из Якутии в аэропорт Абакана в Хакасии.
"Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней все прибывшие работники Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения клинически здоровые с отрицательными результатами обследований на COVID-19 доставлены спецтранспортом в обсерватор, организованный на базе КГАУ "Социально-оздоровительный центр "Тесь" в Минусинском районе Красноярского края", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на строгом контроле управления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.