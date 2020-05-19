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2020-05-19T09:06
https://ria.ru/20200519/1571652569.html
В Красноярский край прибыли 158 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
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РИА Новости

В Красноярский край прибыли 158 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

09:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Почти 160 жителей Красноярского края, работавших вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, вернулись домой и доставлены в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее на Чаяндинском месторождении, где на начало мая трудились более 10 тысяч работников, была зафиксирована вспышка коронавируса. В настоящее время производится вывоз вахтовиков с месторождения в свои регионы.
По данным главка, 158 вахтовиков прибыли из Якутии в аэропорт Абакана в Хакасии.
"Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней все прибывшие работники Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения клинически здоровые с отрицательными результатами обследований на COVID-19 доставлены спецтранспортом в обсерватор, организованный на базе КГАУ "Социально-оздоровительный центр "Тесь" в Минусинском районе Красноярского края", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на строгом контроле управления.
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