В Польше назвали крайний срок проведения выборов президента

"28 июня - последний срок, в который можно провести выборы, желая соблюсти другие сроки, к которым обязывает закон", - сказал Дворчик.

"Проведение выборов в более поздний срок привело бы к тому, что после 6 августа не будет избранного президента республики", - пояснил он.