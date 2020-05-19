В Польше назвали крайний срок проведения выборов президента

ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Крайним законным сроком проведения выборов президента является 28 июня, заявил глава канцелярии премьер-министра Михол Дворчик в эфире Польского радио.
"28 июня - последний срок, в который можно провести выборы, желая соблюсти другие сроки, к которым обязывает закон", - сказал Дворчик.
"Проведение выборов в более поздний срок привело бы к тому, что после 6 августа не будет избранного президента республики", - пояснил он.
Ранее политические споры в стране привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, новую дату выборов назначает спикер нижней палаты парламента (сейма).
Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают 6 августа.