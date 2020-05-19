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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:12
https://ria.ru/20200519/1571652203.html
Нижегородским салонам красоты разрешили работать после установки камер
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570350466_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_dc0aba8dca4f1ba74f382e0e4cdaa727.jpg
РИА Новости

Нижегородским салонам красоты разрешили работать после установки камер

08:59 19.05.2020 (обновлено: 14:12 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель в защитной маске в парикмахерской. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Салонам красоты в Нижегородской области разрешили в виде исключения начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Глава региона подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая.
"Салоны красоты и парикмахерские откроются со второго этапа. Но переход к нему может случиться не скоро. Поэтому, чтобы помочь этому сегменту и людям, настрадавшимся без их услуг, договорились в пилотном режиме дать им возможность работать с первого этапа при соблюдении ряда требований, в частности использования видеоаналитики", - написал Никитин на своей странице в Instagram.
Видеоаналитика предполагает установку на входах и в общих залах салонов красоты видеокамер, с помощью которых будет отслеживаться соблюдение мер безопасности — наличие у сотрудников необходимых средств защиты, соблюдение безопасного расстояния между клиентами, дезинфекцию помещений.
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"Для этого на совещании с представителями отрасли договорились создать рабочую группу из них самих, которая будет определять требования к порядку работы. Штрафовать на этапе пилотирования не будем. При определенном количестве нарушений будем временно приостанавливать работу", - отметил Никитин.
Он подчеркнул, что принял решение субсидировать 100% затрат (но не более 8 тысяч рублей на видеокамеру) тем, кто решится начать работать по новым правилам до 25 мая. "Кроме того, решил сохранить региональную поддержку на время работы в период этих ограничений. Очень бы хотелось надеяться, что степень возмущения представителей бьюти-индустрии нашей заботой о безопасности после совещания и этих решений несколько снизится", - написал Никитин.
Ранее сообщалось, что на первом этапе выхода из ограничений по коронавирусу жителям региона разрешили пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки. Кроме того, в регионе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 квадратный метр), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.
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Как уточнили в пресс-службе правительства региона, поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин. Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в селе Починки, городах Выкса, Павлово, Кулебаки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Ранее, с 25 апреля, карантин был введен в селе Дивеево.
Нижегородская область занимает 4 место по количеству заболевших коронавирусом в России. На территории региона зафиксировано 6692 случая заражения коронавирусной инфекцией. 43 человек умерли. 1415 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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