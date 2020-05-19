Нижегородским салонам красоты разрешили работать после установки камер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Салонам красоты в Нижегородской области разрешили в виде исключения начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований, сообщил глава региона Глеб Никитин . Салонам красоты вразрешили в виде исключения начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований, сообщил глава региона

Глава региона подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая.

"Салоны красоты и парикмахерские откроются со второго этапа. Но переход к нему может случиться не скоро. Поэтому, чтобы помочь этому сегменту и людям, настрадавшимся без их услуг, договорились в пилотном режиме дать им возможность работать с первого этапа при соблюдении ряда требований, в частности использования видеоаналитики", - написал Никитин на своей странице в Instagram

Видеоаналитика предполагает установку на входах и в общих залах салонов красоты видеокамер, с помощью которых будет отслеживаться соблюдение мер безопасности — наличие у сотрудников необходимых средств защиты, соблюдение безопасного расстояния между клиентами, дезинфекцию помещений.

"Для этого на совещании с представителями отрасли договорились создать рабочую группу из них самих, которая будет определять требования к порядку работы. Штрафовать на этапе пилотирования не будем. При определенном количестве нарушений будем временно приостанавливать работу", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что принял решение субсидировать 100% затрат (но не более 8 тысяч рублей на видеокамеру) тем, кто решится начать работать по новым правилам до 25 мая. "Кроме того, решил сохранить региональную поддержку на время работы в период этих ограничений. Очень бы хотелось надеяться, что степень возмущения представителей бьюти-индустрии нашей заботой о безопасности после совещания и этих решений несколько снизится", - написал Никитин.

Ранее сообщалось, что на первом этапе выхода из ограничений по коронавирусу жителям региона разрешили пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки. Кроме того, в регионе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 квадратный метр), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин. Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в селе Починки, городах Выкса, Павлово, Кулебаки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Ранее, с 25 апреля, карантин был введен в селе Дивеево.