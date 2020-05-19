Восьми пермякам помогли вернуться из Узбекистана

ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Восемь жителей Пермского края вернулись из Узбекистана в родной регион, их обследуют на COVID-19, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Ранее пермяки, находясь за рубежом, через соцсети попросили руководство региона помочь им вернуться домой.
Все прибывшие в Пермь пермяки размещены в специализированном лечебном учреждении города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. У них взяли тест на COVID-19.
С начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 300 граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничения авиаперелетов.
По данным краевого минздрава на утро 19 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе превышает одну тысячу, выздоровели 556 пациентов, 29 — скончались, на домашнем карантине остаются более 1,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.