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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:56
https://ria.ru/20200519/1571652147.html
Восьми пермякам помогли вернуться из Узбекистана
https://cdn24.img.ria.ru/images/15126/56/151265646_0:222:576:546_1036x0_80_0_0_da77d381de604a145676844045494fca.jpg
РИА Новости

Восьми пермякам помогли вернуться из Узбекистана

08:56 19.05.2020
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© AnonymousПермь
Пермь
© Anonymous
Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Восемь жителей Пермского края вернулись из Узбекистана в родной регион, их обследуют на COVID-19, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Ранее пермяки, находясь за рубежом, через соцсети попросили руководство региона помочь им вернуться домой.
Пермь из Казани доставлены восемь человек из Узбекистана. Они прилетели из Ташкента. Вывоз организован с соблюдением всех требований безопасности. Пассажиры получили продуктовый набор в дорогу", — говорится в сообщении.
Все прибывшие в Пермь пермяки размещены в специализированном лечебном учреждении города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. У них взяли тест на COVID-19.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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С начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 300 граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничения авиаперелетов.
По данным краевого минздрава на утро 19 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе превышает одну тысячу, выздоровели 556 пациентов, 29 — скончались, на домашнем карантине остаются более 1,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанПермский край
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