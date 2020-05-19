Восьми пермякам помогли вернуться из Узбекистана

ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Восемь жителей Восемь жителей Пермского края вернулись из Узбекистана в родной регион, их обследуют на COVID-19, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.

Ранее пермяки, находясь за рубежом, через соцсети попросили руководство региона помочь им вернуться домой.

"В Пермь из Казани доставлены восемь человек из Узбекистана. Они прилетели из Ташкента . Вывоз организован с соблюдением всех требований безопасности. Пассажиры получили продуктовый набор в дорогу", — говорится в сообщении.

Все прибывшие в Пермь пермяки размещены в специализированном лечебном учреждении города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. У них взяли тест на COVID-19.

С начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 300 граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничения авиаперелетов.

По данным краевого минздрава на утро 19 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе превышает одну тысячу, выздоровели 556 пациентов, 29 — скончались, на домашнем карантине остаются более 1,6 тысячи жителей.