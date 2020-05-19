Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который президент Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который президент США Дональд Трамп принимал для профилактики коронавируса, малоэффективен в лечении COVID-19, считают медики одной из шанхайских больниц.

Эксперты из больницы Жуйцзинь провели целевое комплексное исследование гидроксихлорохина и пришли к выводу, что он не оказывает значительного эффекта на пациентов с легкой или умеренной формой заболевания, а вот осложнения вызывает.

Как пишет Shanghai Daily , с 11 февраля по 20 марта в исследовании участвовали 150 пациентов с коронавирусной инфекцией из 16 китайских больниц. Их разделили на две группы: первой давали гидроксихлорохин в комплексе со стандартным лечением, вторая обходилась только стандартным лечением.

Пациенты из первой группы в течение первых трех дней получали 1,2 тысячи миллиграммов гидроксихлорохина в сутки, после чего дозу снижали до 800 миллиграммов. Пациенты, у которых заболевание протекало в легкой и средней форме, проходили двухнедельный курс, те же, кто переносил болезнь в более тяжелой форме, — трехнедельный.

"Мы не обнаружили существенной разницы между двумя группами", — заявил заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы Жуйцзинь доктор Се Цин.

По его словам, у 85,4 процента пациентов, принимавших гидроксихлорохин, тесты на коронавирус в конечном итоге дали отрицательный результат, в группе со стандартным лечением их доля составила 81,3 процента. У пациентов из первой группы симптомы ослабевали в среднем за 19 дней, из второй — за 21.

Но при этом у пациентов, принимавших гидроксихлорохин, чаще проявлялась побочная реакция. В первой группе она возникала в 30 процентах случаев, во второй — в 8,8. По словам врачей, серьезных побочных эффектов не было, наиболее распространенной реакцией оказалась диарея.

"Исследование дает достоверные и точные сведения об использовании гидроксихлорохина в клинической практике", — рассказал один из ведущих исследователей доктор Цюй Цземин.

По его словам, некоторые врачи в США говорят, что гидроксихлорохин весьма эффективен в лечении коронавируса, но они использовали его вместе с другими препаратами для разных пациентов и ни одна статья на эту тему пока еще не опубликована в научных журналах.

Именно поэтому такое мнение нельзя использовать в качестве научного и точного доказательства.

Сам Трамп заявлял, что ежедневно принимает таблетку гидроксихлорохина, который рекламировал как лекарство от коронавируса. В письме за подписью врача Трампа Шона Конли говорилось, что польза от принятия президентом этого препарата перевешивала возможные риски.