Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T14:39
https://ria.ru/20200519/1571652086.html
Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом

08:54 19.05.2020 (обновлено: 14:39 19.05.2020)
5565
© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус
Анализы на коронавирус
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который президент США Дональд Трамп принимал для профилактики коронавируса, малоэффективен в лечении COVID-19, считают медики одной из шанхайских больниц.
Эксперты из больницы Жуйцзинь провели целевое комплексное исследование гидроксихлорохина и пришли к выводу, что он не оказывает значительного эффекта на пациентов с легкой или умеренной формой заболевания, а вот осложнения вызывает.
Как пишет Shanghai Daily, с 11 февраля по 20 марта в исследовании участвовали 150 пациентов с коронавирусной инфекцией из 16 китайских больниц. Их разделили на две группы: первой давали гидроксихлорохин в комплексе со стандартным лечением, вторая обходилась только стандартным лечением.
Пациенты из первой группы в течение первых трех дней получали 1,2 тысячи миллиграммов гидроксихлорохина в сутки, после чего дозу снижали до 800 миллиграммов. Пациенты, у которых заболевание протекало в легкой и средней форме, проходили двухнедельный курс, те же, кто переносил болезнь в более тяжелой форме, — трехнедельный.
"Мы не обнаружили существенной разницы между двумя группами", — заявил заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы Жуйцзинь доктор Се Цин.
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 08:00
В Минздраве назвали срок окончания эпидемии коронавируса в России
По его словам, у 85,4 процента пациентов, принимавших гидроксихлорохин, тесты на коронавирус в конечном итоге дали отрицательный результат, в группе со стандартным лечением их доля составила 81,3 процента. У пациентов из первой группы симптомы ослабевали в среднем за 19 дней, из второй — за 21.
Но при этом у пациентов, принимавших гидроксихлорохин, чаще проявлялась побочная реакция. В первой группе она возникала в 30 процентах случаев, во второй — в 8,8. По словам врачей, серьезных побочных эффектов не было, наиболее распространенной реакцией оказалась диарея.
"Исследование дает достоверные и точные сведения об использовании гидроксихлорохина в клинической практике", — рассказал один из ведущих исследователей доктор Цюй Цземин.
По его словам, некоторые врачи в США говорят, что гидроксихлорохин весьма эффективен в лечении коронавируса, но они использовали его вместе с другими препаратами для разных пациентов и ни одна статья на эту тему пока еще не опубликована в научных журналах.
Именно поэтому такое мнение нельзя использовать в качестве научного и точного доказательства.
Врачи и пациенты НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Вчера, 08:00РИА Наука
У детей обнаружили редкий воспалительный синдром. Причина в коронавирусе?
Сам Трамп заявлял, что ежедневно принимает таблетку гидроксихлорохина, который рекламировал как лекарство от коронавируса. В письме за подписью врача Трампа Шона Конли говорилось, что польза от принятия президентом этого препарата перевешивала возможные риски.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
6200005
Обсудить 0
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Нефтяная качалка
Нефть подорожала на новостях об испытании вакцины от COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Девушка проходит мимо ГУМа в Москве
Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Картофель фри
Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
FT: США не поддержат предоставление вакцины против COVID-19 без патента
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Фотоснимок коронавируса
Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния