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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:54
https://ria.ru/20200519/1571652056.html
В Таиланде разъяснили применение приложений для борьбы с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде разъяснили применение приложений для борьбы с коронавирусом

08:54 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. "Электронная слежка" за гражданами, осуществляемая платформой "Тхаи Чана" и другими выпущенными правительством Таиланда платформами и мобильными приложениями для борьбы с пандемией COVID-19, не имеет никакого политического подтекста и никак не связана с политикой, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Многие спрашивают, не нарушает ли права человека, особенно право на частную жизнь, электронное наблюдение, которое сейчас осуществляется платформой "Тхаи Чана" и другими государственными платформами и мобильными приложениями, связанными с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции", - сообщил он на брифинге.
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"Могу с полной ответственностью заявить, что все эти платформы и приложения разработаны и внедрены по заявкам министерства здравоохранения с единственной целью борьбы с пандемией. Никакого политического подтекста в них нет, они вообще никак не связаны с политикой", - заявил Висануйотхин.
Он добавил, что объем личных данных, которые граждане передают совершенно добровольно и ежедневно в социальные сети, такие, как Facebook и Line, значительно превышает объем данных, которые передаются в государственные платформы и приложения для борьбы с пандемией.
"Кроме того, данные, полученные от граждан, хранятся в системе платформы "Тхаи Чана" только 60 дней, а затем автоматически стираются из системы. Эта система имеет четкую и ясную функцию: сбор информации об эпидемиологической ситуации. Нам не нужно хранить данные дольше 60 дней для этих целей", - подытожил Висануйотхин.
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Платформа "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), предназначенная для наблюдения за эпидемиологической ситуацией и предполагающая участие в ней как можно большего количества граждан и объектов сферы обслуживания, общественного питания и торговли, начала работать в Таиланде в прошедшее воскресенье. Ко вторнику, по словам Висануйотхина, к ней присоединились более 3,5 млн граждан и более 60 тыс объектов – торговых центров, магазинов, ресторанов, парикмахерских, банков и других. С помощью данных, автоматически передаваемых на платформу при сканировании пользователями-клиентами QR-кодов предприятий торговли, обслуживания, общепита и других, "Тхаи Чана" аккумулирует и публикует для всех пользователей данные об эпидемиологической обстановке и мерах безопасности на каждом подключенном к системе объекте, давая возможность пользователям сделать выбор – посетить или не посетить объект. Система определяет степень опасности заражения коронавирусной инфекцией на объекте и предлагает бесплатное тестирование на COVID-19 лиц, оказавшихся в местах с повышенной опасностью заражения.
Помимо "Тхаи Чана" в стране действуют несколько мобильных приложений, отслеживающих лиц, у которых проявились симптомы простудного заболевания при проверке на одном из карантинных контрольно-пропускных пунктов на дорогах страны, или лиц, сообщившим во время опроса о своих контактах с потенциально больными людьми. Также существуют мобильные приложения для лиц, направленных на домашний карантин.
По данным минздрава Таиланда на 19 мая, с момента начала пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 3 033 человека, скончались от нее 56 человек, полностью выздоровели 2 857 человек. В течение последней недели количество новых пациентов за сутки в Таиланде колеблется от 0 до 3-4 человек, ни одного случая смерти от инфекции не зарегистрировано за последние 10 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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