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2020-05-19T08:39
https://ria.ru/20200519/1571651760.html
В США иранскую компанию обвинили в нарушении санкций против Тегерана
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РИА Новости

В США иранскую компанию обвинили в нарушении санкций против Тегерана

08:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
Участник акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главу и операционного директора иранской компании PAYMENT24 обвинили в США в нарушении американских санкций против Ирана, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.
Основатель и исполнительный директор компании Сейед Саджад Шахидиян и главный операционный директор Вахид Вали обвиняются в мошенничестве, отмывании денег, в заговоре с целью совершения преступлений против США и хищении персональных данных.
"Прокурор Эрика Макдоналд сегодня объявила о раскрытии федерального обвинения в шесть пунктов против 33-летнего Сейеда Саджада Шахидияна, 33-летнего Вахида Вали и PAYMENT24 за проведение финансовых транзакций в нарушение санкций США против Ирана", - говорится в заявлении минюста.
Шахидиян был экстрадирован в США из Великобритании, однако Вали все еще остается на свободе.
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Согласно утверждениям в обвинительном заключении, PAYMENT24 является интернет-компанией, предоставляющей финансовые услуги. Организация с примерно 40 сотрудниками и офисами в иранских городах Тегеран, Шираз и Исфахан занималась помощью иранцам в проведении транзакций с компаниями в США в обход санкций, а также предоставляла услуги по незаконной продаже и отправке программного обеспечения и лицензий на ПО из Соединенных Штатов в Иран.
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Министерство юстиции СШАТегеран (город)ИсфаханИранСШАШиразВ мире
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