В США иранскую компанию обвинили в нарушении санкций против Тегерана

Основатель и исполнительный директор компании Сейед Саджад Шахидиян и главный операционный директор Вахид Вали обвиняются в мошенничестве, отмывании денег, в заговоре с целью совершения преступлений против США и хищении персональных данных.

"Прокурор Эрика Макдоналд сегодня объявила о раскрытии федерального обвинения в шесть пунктов против 33-летнего Сейеда Саджада Шахидияна, 33-летнего Вахида Вали и PAYMENT24 за проведение финансовых транзакций в нарушение санкций США против Ирана", - говорится в заявлении минюста.