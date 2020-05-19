Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Значительный вывод Россией средств из американских государственных долговых бумаг может быть конъюнктурным решением, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы. В январе и феврале Россия наращивала вложения в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года. До этого РФ три месяца подряд увеличивала вложения.
"Это может быть конъюнктурным решением, такое происходило и раньше. До этого Россия пару месяцев наращивала вложения в государственные ценные бумаги США. Американский госдолг – высоколиквидный, устойчивый инструмент, которым пользуются ведущие экономики мира", - сказал Родзянко.
В начале марта доходность десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) обновила исторический минимум после неожиданного решения Федрезерва снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 1-1,25% из-за рисков коронавируса.