Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

"Это может быть конъюнктурным решением, такое происходило и раньше. До этого Россия пару месяцев наращивала вложения в государственные ценные бумаги США. Американский госдолг – высоколиквидный, устойчивый инструмент, которым пользуются ведущие экономики мира", - сказал Родзянко.