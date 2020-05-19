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2020-05-19T08:33
https://ria.ru/20200519/1571651431.html
Глава AmCham рассказал о ситуации в нефтегазовых компаниях США в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/42/1555374201_0:232:2941:1886_1036x0_80_0_0_6240bb7857bb4b8465298ae4bbd83755.jpg
РИА Новости

Глава AmCham рассказал о ситуации в нефтегазовых компаниях США в России

08:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ряд американских нефтегазовых компаний, работающих в России, существенно пострадал из-за провала в марте сделки ОПЕК+, а также снижения спроса из-за COVID-19, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Здесь есть компании из нефтегазового сектора, которые очень сильно пострадали сначала из-за провала сделки ОПЕК+, а потом снижения спроса из-за COVID-19. Кое-кто из них уже объявил своих планах, говорят о том, что будет сильное сокращение планов капиталовложений, сокращение текущей выручки с точки зрения и объемов, и цены", - сообщил собеседник агентства.
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Он рассказал, что палата провела регулярное исследование, результаты которого обычно публикует на ПМЭФ (в этом году он отменен из-за коронавируса). "В основном мы получили ответы до начала кризиса COVID-19. Потом мы отправили вопрос, поменялись ли планы компаний в силу ситуации вокруг пандемии, и получили очень много ответов", - поделился он.
"Они делятся в основном на две группы: есть компании, которые свои планы не поменяли и продолжают их выполнять, есть компании, которые очень сильно пострадали, они даже думают о реструктуризации, сокращениях, масштабных изменениях бизнес планов и о том, как и какие бизнесы они будут вести", - продолжил Родзянко.
"Что касается малого бизнеса, то ситуация здесь очень сложная, потому что многие ведут свою деятельность в сфере услуг, и их работа просто остановились, то же касается и сферы транспорта", - добавил он.
Цены на нефть с начала 2020 года упали в 2-2,5 раза. Особенно сильный спад отмечался в марте и апреле на фоне опасений за перспективы спроса на сырье из-за пандемии коронавируса. Мировой спрос на нефть упал с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки из-за карантинных ограничений.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом на встрече в начале марта, посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Заседание завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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