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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:21
https://ria.ru/20200519/1571651386.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло на 11
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло на 11

08:21 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 11 человек и достигло 2802, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 2791, 13 пациентов скончались, 2314 выздоровели.
"По состоянию на 19 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2802", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 11 новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, один – у находящегося на карантине. В понедельник было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 15, в субботу - 52.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 475 пациентов с коронавирусом, шесть из них - в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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