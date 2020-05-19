Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло на 11

ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 11 человек и достигло 2802, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 2791, 13 пациентов скончались, 2314 выздоровели.

"По состоянию на 19 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2802", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 11 новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, один – у находящегося на карантине. В понедельник было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 15, в субботу - 52.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 475 пациентов с коронавирусом, шесть из них - в тяжелом состоянии.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.