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2020-05-19T10:24
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В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3
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РИА Новости

В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

08:21 19.05.2020 (обновлено: 10:24 19.05.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли на восточном и западном побережье основного японского острова Хонсю с интервалом менее чем один час, данные о землетрясениях опубликовало Главное метеорологическое управление Японии.
В 12.17 (6.17 мск) землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на восточном побережье. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной японской шкале.
Второе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Гифу на западном побережье страны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла. Угрозы цунами нет.
Информации о жертвах и разрушениях в обоих случаях нет.
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ТуризмНовости - ТуризмГифу (префектура)Фукусима (префектура)Хонсю (остров)ЯпонияВ мире
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