Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Губернатор отметил, что темп роста зараженных в Нижегородской области еще выше среднероссийского, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Однако допускаются некоторые послабления: радиус прогулок увеличивается до километра от места жительства, а их продолжительность — до двух часов в день, могут открыться объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 квадратных метров, но без примерки, разрешаются пробежки и занятия спортом до двух часов в день в компании не более двух человек и при соблюдении расстояния между ними не менее пяти метров.