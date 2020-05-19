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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:58
https://ria.ru/20200519/1571651320.html
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

08:18 19.05.2020 (обновлено: 15:58 19.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Восемнадцатого мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений", — написал он в Instagram.
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Губернатор отметил, что темп роста зараженных в Нижегородской области еще выше среднероссийского, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Однако допускаются некоторые послабления: радиус прогулок увеличивается до километра от места жительства, а их продолжительность — до двух часов в день, могут открыться объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 квадратных метров, но без примерки, разрешаются пробежки и занятия спортом до двух часов в день в компании не более двух человек и при соблюдении расстояния между ними не менее пяти метров.
Никитин добавил, что по решению муниципалитетов можно открыть и детские сады.
Нижегородская область занимает в России четвертое место по количеству заразившихся коронавирусом — почти семь тысяч случаев. За все время эпидемии умерли 45 человек, более полутора тысяч вылечились.
Согласно указаниям Роспотребнадзора, для первого этапа снятия ограничений должны выполняться три условия: высокий охват населения тестированием, доля свободных больничных коек не менее 50 процентов и коэффициент распространения инфекции не более 1,0.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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