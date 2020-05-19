В Новосибирск из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами по маршруту "Пхукет - Бангкок - Владивосток - Вывозной рейс с россиянами по маршруту "Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва" прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолет совершил посадку в 11.36 по местному времени (07.36 мск).

Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.

Сообщалось, что этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.