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2020-05-19T08:09
https://ria.ru/20200519/1571651152.html
В Новосибирск из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1d046b568b3666222f550f80f5e48559.jpg
РИА Новости

В Новосибирск из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами

08:09 19.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Самолет в небе. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами по маршруту "Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва" прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолет совершил посадку в 11.36 по местному времени (07.36 мск).
Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.
Сообщалось, что этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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