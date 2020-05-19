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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:07
https://ria.ru/20200519/1571651122.html
Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514775_0:217:1280:937_1036x0_80_0_0_770228525bef7cbc3746c6583a5ace07.jpg
РИА Новости

Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19

08:06 19.05.2020 (обновлено: 08:07 19.05.2020)
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Пресс-служба Балтийского флота
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Диагноз коронавирус подтвердился у сотрудника министерства природы Хакасии, еще пять сотрудников отправлены на изоляцию, сообщает пресс-служба главы Хакасии.
"У сотрудника минприроды Хакасии подтвердился диагноз коронавирус. В связи с чем пять сотрудников ведомства отправлены на самоизоляцию, в том числе министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов. В здании проведена санобработка", - говорится в сообщении.
По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1909 человек, из них 22 — в обсерваторе. Получают лечение 403 человека, из них у 20 — тяжелая степень, пациентов на искусственной вентиляции легких нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияПроисшествия
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