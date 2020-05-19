Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19

"У сотрудника минприроды Хакасии подтвердился диагноз коронавирус. В связи с чем пять сотрудников ведомства отправлены на самоизоляцию, в том числе министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов. В здании проведена санобработка", - говорится в сообщении.

По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1909 человек, из них 22 — в обсерваторе. Получают лечение 403 человека, из них у 20 — тяжелая степень, пациентов на искусственной вентиляции легких нет.