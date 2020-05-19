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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:05
https://ria.ru/20200519/1571651063.html
В больнице в Москве выписали двух пациенток старше ста лет после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В больнице в Москве выписали двух пациенток старше ста лет после COVID-19

08:05 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Две пациентки старше 100 лет выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения коронавирусной инфекции, сообщили в столичном департаменте здравоохранения во вторник.
"Коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения – для людей старше 65 лет. С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания. Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре", - заявила главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, имея, кроме коронавирусной инфекции, целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма. В стационаре женщина провела 14 дней, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии всего сутки, откуда по стабилизации состояния была переведена в линейное отделение. Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.
"Вторая пациентка – ровно на полгода старше – ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы", - уточняется в сообщении.
По данным СМИ, до настоящего момента самым пожилым пациентом, которому удалось победить коронавирус, стал 101-летний итальянец, житель города Римини. Мужчина родился в 1919 году в разгар пандемии гриппа – "испанки", с одной из пациенток ГКБ №52 они ровесники.
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Тем не менее, опасность коронавируса для старшего поколения велика. Врачи рекомендуют лицам преклонного возраста по возможности свести к минимуму контакты с родственниками и социальными работниками, если человек не нуждается в постороннем уходе, и внимательно следить за малейшими отклонениями в состоянии здоровья. Тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми, врачи советуют заботиться о себе и не подвергать риску ни свое здоровье, ни здоровье своих подопечных.
Городская клиническая больница № 52 стала одной из первых, где начали принимать зараженных коронавирусом. В числе ее сотрудников — специалисты по лечению легочной патологии и дыхательной недостаточности. Также она располагает десятью подразделениями реанимации и интенсивной терапии, включающими городской центр ЭКМО и гемостазиологическую реанимационную консультативную бригаду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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