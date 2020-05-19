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2020-05-19T08:05
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ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки

08:05 19.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 мая украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 18 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское, Фрунзе и Голубовское.
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"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - отметил собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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