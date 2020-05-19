Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:03
https://ria.ru/20200519/1571650953.html
В Таиланде выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749472_0:227:2833:1821_1036x0_80_0_0_48aeda10e343b353699f4c932c2b0ce7.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили два новых случая заражения коронавирусом

08:03 19.05.2020
472
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Таиланд во вторник выявил еще два новых случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы два новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
18 мая, 09:26Распространение нового коронавируса
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
По словам Висануйотхина, новые пациенты – граждане Таиланда, заразившиеся от ранее заболевшего мужчины в провинции Наратхиват. "Это его зять и дочь, 42 и 36 лет соответственно, которые ухаживали за больным до его помещения в инфекционный стационар", - сообщил представитель центра.
Пресс-секретарь также назвал статистические показатели на 19 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3033, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56, полностью выздоровевших – 2857. В больницах Таиланда на лечении теперь находятся 120 человек, также сообщил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
101000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Бангкок, Таиланд
В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде разъяснили применение приложений для борьбы с коронавирусом
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
Таиланд
В Таиланде за сутки выявили три случая заражения коронавирусом
Самолет в небе
В Новосибирск из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде 1 июля возобновятся занятия в школах
Вид из окна российского самолета во время полета
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
Машина скорой помощи
Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19
Пассажирский самолет
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки
Бишкек
В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
Медицинские работники в защитных костюмах
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
Шасси пассажирского самолета
Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
Волга в Нижегородской области
Старт строительства Нижегородского гидроузла отложили на 2021 год
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
В Москве во вторник ожидается до 13 градусов тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния