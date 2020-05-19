В Таиланде выявили два новых случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Таиланд во вторник выявил еще два новых случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы два новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

По словам Висануйотхина, новые пациенты – граждане Таиланда, заразившиеся от ранее заболевшего мужчины в провинции Наратхиват. "Это его зять и дочь, 42 и 36 лет соответственно, которые ухаживали за больным до его помещения в инфекционный стационар", - сообщил представитель центра.

Пресс-секретарь также назвал статистические показатели на 19 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3033, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56, полностью выздоровевших – 2857. В больницах Таиланда на лечении теперь находятся 120 человек, также сообщил он.