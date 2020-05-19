В Москве во вторник ожидается до 13 градусов тепла

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация будет обусловлена тыловой частью уходящего на восток циклонического вихря, генерирующего отдельные массивы кучево-дождевых облаков при температурном фоне на 6 градусов ниже климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 градусов", - сообщил Тишковец.
Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное и составит 744 миллиметра ртутного столба.