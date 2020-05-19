Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T08:01
https://ria.ru/20200519/1571650918.html
В Москве во вторник ожидается до 13 градусов тепла
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570574063_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9a7f797f6ad02fe1730c0c6e7501ebd6.jpg
РИА Новости

В Москве во вторник ожидается до 13 градусов тепла

08:01 19.05.2020
2837
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и пустая Кремлевская набережная
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация будет обусловлена тыловой частью уходящего на восток циклонического вихря, генерирующего отдельные массивы кучево-дождевых облаков при температурном фоне на 6 градусов ниже климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 градусов", - сообщил Тишковец.
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Вчера, 06:18
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное и составит 744 миллиметра ртутного столба.
220101
Обсудить 1
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Высотка на Котельнической набережной
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал об аномальной температуре в Сибири
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Храм святителя Николая в Заяицком
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели
Москва
В пятницу и выходные москвичей ждет солнечная погода
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния