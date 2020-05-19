В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

РКБ имени Куватова в Уфе с 6 апреля была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Главный врач клиники Эльза Сыртланова уходила на самоизоляцию, ее обязанности исполнял главный врач Белорецкой центральной больницы Евгений Кустов.