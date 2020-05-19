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2020-05-19T07:58
https://ria.ru/20200519/1571650808.html
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

07:58 19.05.2020
13104
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в больнице
УФА, 19 мая – РИА Новости. Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РКБ имени Куватова в Уфе с 6 апреля была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Главный врач клиники Эльза Сыртланова уходила на самоизоляцию, ее обязанности исполнял главный врач Белорецкой центральной больницы Евгений Кустов.
Сообщалось, что с 12 мая хирургическое и родильное отделения больницы заработали в штатном режиме: начали делать операции и принимать роды. При этом часть больницы переформатировали в госпиталь, где лечат пациентов с коронавирусом.
"Эльза Сыртланова с сегодняшнего дня покинула свой пост в РКБ имени Куватова по собственному желанию. Она переходит в поликлинику №38 города Уфы на должность главного врача. А должность главного врача в Республиканской клинической больнице имени Куватова займет главный врач клиники БГМУ Шамиль Булатов", - сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19УфаОбщество
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