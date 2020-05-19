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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:58
https://ria.ru/20200519/1571650778.html
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570066345_0:84:3072:1812_1036x0_80_0_0_60f5db0fac8ab68a8a0f300f681e5e74.jpg
РИА Новости

В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска

07:58 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Ежедневно около трех тысяч москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить рабочие пропуска для поездок по городу", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что каждая такая попытка пресекается, пропуска аннулируются. Соблюдение режима самоизоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения.
"Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Москвичи с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними, пользуются приложением "Социальный мониторинг", перед этим дав согласие на обработку персональных данных. Установить приложение они должны в течение суток. Приложение отслеживает геолокацию и отправляет уведомление в городские службы, если местоположение пользователя не совпадает с предоставленными им данными.
"Если человек подписал документы, но не установил приложение, вышел из дома или вовремя не отреагировал на запрос идентификации, сообщение об этом направляется в Главконтроль. За нарушение режима изоляции предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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