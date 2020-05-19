Супругов из Комсомольска-на-Амуре осудили за похищение подруги

ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил супругов к лишению свободы в колонии за похищение своей знакомой, которую они возили в багажнике ее же машины, пока их не остановили полицейские, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Суд установил, что осужденная во время застолья, на котором присутствовали ее супруг и потерпевшая, обнаружила пропажу денег и заподозрила знакомую в краже. Пара решила ее наказать. Женщину избили и насильно поместили в багажник ее же автомобиля, после чего возили по улицам города, пока их действия не пресекли полицейские.
Отмечается, что суд признал супругов виновными по статьям "похищение человека" и "угон транспортного средства".
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его супруге – 3 года 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания в колонии общего режима до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
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