Супругов из Комсомольска-на-Амуре осудили за похищение подруги

Суд установил, что осужденная во время застолья, на котором присутствовали ее супруг и потерпевшая, обнаружила пропажу денег и заподозрила знакомую в краже. Пара решила ее наказать. Женщину избили и насильно поместили в багажник ее же автомобиля, после чего возили по улицам города, пока их действия не пресекли полицейские.