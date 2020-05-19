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2020-05-19T09:13
https://ria.ru/20200519/1571650666.html
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
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РИА Новости

Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию

07:39 19.05.2020 (обновлено: 09:13 19.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Приморского края.
Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту - 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.
Представитель пресс-службы правительства региона сообщил, что на борту самолёта, прибывшего во Владивосток, находилось 408 пассажиров, а не 245, как утверждал консул.
"Борт воздушного судна доставил 408 человек, 207 из которых - жители Приморского края", - сообщил собеседник агентства.
Ранее власти региона со ссылкой на краевой оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что остальные пассажиры - 201 человек – транзитные.
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Ранее сообщалось, что самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Большинство прибывших рейсом из Таиланда приморцев отправились на обязательный 14-дневный карантин по месту жительства, а 46 человек размещены в обсерваторе "Сахарный ключ" во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что этот перелет был возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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