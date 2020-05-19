Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда Россию по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Приморского края

Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту - 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.

Представитель пресс-службы правительства региона сообщил, что на борту самолёта, прибывшего во Владивосток , находилось 408 пассажиров, а не 245, как утверждал консул.

"Борт воздушного судна доставил 408 человек, 207 из которых - жители Приморского края", - сообщил собеседник агентства.

Ранее власти региона со ссылкой на краевой оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что остальные пассажиры - 201 человек – транзитные.

Ранее сообщалось, что самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Большинство прибывших рейсом из Таиланда приморцев отправились на обязательный 14-дневный карантин по месту жительства, а 46 человек размещены в обсерваторе "Сахарный ключ" во Владивостоке.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.