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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:29
https://ria.ru/20200519/1571650495.html
В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243

07:29 19.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1243, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 19 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - два медработника. Выздоровел и выписан из больниц 71 пациент.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1243, из которых 257 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 898 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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