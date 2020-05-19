В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243

БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1243, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 19 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - два медработника. Выздоровел и выписан из больниц 71 пациент.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1243, из которых 257 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 898 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.
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