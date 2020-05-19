В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243

По его словам, среди новых инфицированных - два медработника. Выздоровел и выписан из больниц 71 пациент.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1243, из которых 257 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 898 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.