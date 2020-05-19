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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:27
https://ria.ru/20200519/1571650427.html
На Камчатке умер третий пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

На Камчатке умер третий пациент с COVID-19

07:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая – РИА Новости. Третий смертельный случай от коронавирусной инфекции зарегистрирован на Камчатке - скончался 60-летний мужчина с сопутствующим заболеванием сердца, сообщил журналистам врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае от COVID-19 умерли два человека: 58-летний мужчина и женщина в возрасте 80 лет.
"К сожалению, у нас растет количество летальных исходов. Третий пациент за все время наблюдений сегодня скончался. Это мужчина старше 60 лет. Течение болезни COVID-19 было отягчено заболеваниями, связанными с сосудами. Также увеличивается количество пациентов, которые находятся в тяжелом положении. Два человека в крайне тяжёлом (состоянии) на сегодня находятся: 65 и 57 лет. Врачи сейчас борются за их жизнь, но состояние здоровья достаточно сложное. В общей сложности семь человек находятся в тяжёлом положении, в том числе пять - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких", - сказал Солодов.
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Он также отметил, что в регионе продолжает действовать масочный режим. В этой связи организована раздача средств защиты в общественном транспорте.
"Мы начали раздавать маски в общественном транспорте на дачных маршрутах, которые начали работать, и в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности мы выделили 5 тысяч масок, 2,5 тысячи раздали за прошлые выходные. Будем наращивать эту практику. Очень важно, чтобы в общественном транспорте, в торговой сети все посетители без исключения носили маски и одноразовые перчатки", - добавил врио главы региона.
В настоящее время не территории Камчатского края официально зарегистрировано 515 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки составил 20 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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