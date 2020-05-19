На Камчатке умер третий пациент с COVID-19

"К сожалению, у нас растет количество летальных исходов. Третий пациент за все время наблюдений сегодня скончался. Это мужчина старше 60 лет. Течение болезни COVID-19 было отягчено заболеваниями, связанными с сосудами. Также увеличивается количество пациентов, которые находятся в тяжелом положении. Два человека в крайне тяжёлом (состоянии) на сегодня находятся: 65 и 57 лет. Врачи сейчас борются за их жизнь, но состояние здоровья достаточно сложное. В общей сложности семь человек находятся в тяжёлом положении, в том числе пять - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких", - сказал Солодов.