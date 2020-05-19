В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 232 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"19.05.2020 (79 сутки работы с COVID). В больнице 601 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 301 человек с подозрением на COVID/ 232 случая подтверждено лабораторно, из них: 24/17 детей, 40/40 беременных, рожениц и родильниц, 12/8 человек в хирургическом отделении, 12/12 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 65 человек, среди которых 43 с коронавирусом. Выписаны 49 человек, из них 28 с выздоровлением по COVID-19.
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