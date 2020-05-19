В России из-за коронавируса вырос спрос на онлайн-докторов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Анна Киселева. Пандемия Пандемия коронавируса и связанный с ней режим самоизоляции дали толчок для развития частной телемедицины в России , однако действия врачей на дистанционных консультациях в нашей стране по-прежнему ограничены законом: без очного приема они не могут поставить пациенту диагноз и назначить лечение, рассказали РИА Новости опрошенные компании.

В условиях пандемии COVID-19 все больше пациентов из-за самоизоляции отменяют очные приемы и плановые осмотры, хотя необходимость в консультации врача у них остается. В результате растет интерес к телемедицине.

Так, например, в марте телемедицинская платформа "Доктор рядом" зафиксировала более чем двукратный рост числа консультаций по отношению к февралю, отметили в компании. Спрос на консультации сервиса "Яндекс.Здоровье" в марте увеличился на 40%, а в апреле - уже почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе сервиса.

К телемедицине начали активно подключаться не только пациенты, но и больницы. В пресс-службе Ondoc, которая соединяет медучреждения с пациентами, сообщили о многократном росте числа запросов клиник на телемедицину. Согласно статистике сервиса, с 1 по 23 апреля время телемедицинских консультаций в Ondoc выросло почти в 6,5 раза по сравнению с этим же периодом в марте.

Прием в интернете

Как рассказали в пресс-службе "Доктор рядом", в начале апреля 70% пользователей обращались за дистанционной консультацией к дежурным врачам, терапевтам и педиатрам. "Людей волновали симптомы ОРВИ. Сейчас ситуация полностью поменялось, и 70% консультаций проводят врачи узких специальностей", - сообщили в пресс-службе.

За онлайн-консультациями чаще всего обращаются люди возрастной группы 25-50 лет, добавили в опрошенных компаниях. К телемедицине все более активно стали подключаться пользователи из регионов России. Согласно статистике "Доктор рядом", чаще всего их бесплатным (до конца мая) сервисом интересуются в Ивановской (9% обращений) и Ярославской областях (4,8%), в Татарстане (5,7%) и в Краснодарском крае (4%).

По данным структуры ВЭБа - VEB Ventures, вложившей в мае 1 миллиард рублей в развитие клиник и телемедицинской платформы компании "Доктор рядом Холдинг", мировая посещаемость телемедицинских сервисов к началу 2021 года может вырасти в 5,5 раза, до 200 миллионов визитов. Объем рынка телемедицинских консультаций в России по итогам 2019 года составил 1,5 миллиарда рублей. До конца 2025 года эта цифра может увеличиться до 96 миллиардов рублей, считают в VEB Ventures.

На поправку

При всех плюсах телемедицины существует и ряд законодательных ограничений, не позволяющих врачам ставить диагноз и назначать лечение в рамках онлайн-консультаций. "Мы полагаем, что внесение поправок в существующее законодательство, разрешающих врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно, сегодня было бы более чем актуально", - рассказали в "Доктор рядом".

Как пояснили в компании, во многих регионах ограничен амбулаторный прием в медицинских учреждениях, тогда как в режиме самоизоляции живут пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые должны получать помощь постоянно. "В том числе, им необходимы рецептурные препараты, выписать которые можно только в рамках очного визита", - рассказали в пресс-службе "Доктор рядом".

Как отметили в Ondoc, Национальная телемедицинская ассоциация активно взаимодействует по этому вопросу с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). "ФРИИ уже обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие поправок в связи с распространением коронавируса и предложил свою помощь в доработке законопроекта", - подчеркнули в пресс-службе.