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2020-05-19T07:04
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На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом
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РИА Новости

На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом

07:04 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая - РИА Новости. Два ребенка 10 и 11 лет погибли в Алтайском крае в результате встречного столкновения мотоцикла, в котором они ехали в коляске, с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением нетрезвой женщины, сообщает во вторник ГУ МВД по региону.
В полиции пояснили, что авария произошла в Быстроистокском районе на шестом километре автодороги Быстрый Исток – Верх Озерное вечером в понедельник 18 мая.
"По предварительным данным, водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны села Быстрый Исток в сторону села Верх Озерное, не справилась с управлением и допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажиры коляски (люльки) мотоцикла - мальчики 2009 и 2010 годов рождения - скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Еще одна пассажирка мотоцикла - девушка 2003 года рождения, находившаяся в момент столкновения на заднем сидении, - получила легкие травмы. Медицинскую помощь ей оказали на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
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