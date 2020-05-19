На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом

"По предварительным данным, водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны села Быстрый Исток в сторону села Верх Озерное, не справилась с управлением и допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.